Noodbevel rond zalencentrum na rellen Eritreeërs in Den Haag

Burgemeester Jan van Zanen heeft zaterdag een noodbevel afgegeven voor de omgeving van de Fruitweg in Den Haag, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Twee groepen Eritreeërs zijn daar met elkaar op de vuist gegaan bij Opera Zalencentrum. De woordvoerder meldt dat het noodbevel geldt in een straal van 500 meter rondom het zalencentrum. De politie kan nu mensen in de omgeving controleren, wegsturen. Wie niet vertrekt kan worden aanhouden.

De woordvoerder van de gemeente spreekt van een confrontatie tussen pro- en antiregeringsgezinde Eritreeërs. De regeringsgezinde Eritreeërs hadden een bijeenkomst belegd in het zalencentrum, waar hun tegenstanders op afkwamen waarop de ongeregeldheden uitbarstten.

Een ANP-verslaggever ter plaatse ziet dat er meerdere voertuigen bij het zalencentrum in brand staan. Aan de overkant van het pand staat een touringcar in brand. “De inzet van de politie is maximaal. Hopelijk is de situatie snel gestabiliseerd en gekalmeerd”, zegt de woordvoerder van de burgemeester.

Politiebond ACP reageert op sociale media. “Wij horen en zien de schokkende berichten van de rellen in Den Haag. Politiemensen proberen onder zwaar geweld de orde te herstellen, terwijl ze bekogeld worden met stenen en hun voertuigen in vlammen op gaan. Kom allemaal veilig thuis!”, meldt ACP op X.