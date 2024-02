Omgevingswet levert ondanks zorgen nog geen grote problemen op

De Omgevingswet, die op 1 januari inging, levert tot dusver nog geen grote problemen op voor provincies en gemeenten, blijkt uit een rondgang van het ANP. De invoering van de wet werd jaren uitgesteld, onder meer om ICT-problemen. Provincies verwachten wel dat het aantal (complexe) aanvragen onder de wet komende maanden nog toeneemt, waarna pas echt duidelijk wordt of alles goed werkt.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in de eerste vijf weken van 2024 27.557 verzoeken ingediend bij het digitale loket, met name voor vergunningen en meldingen. “Het calamiteitenteam heeft nog niet in actie hoeven komen”, aldus een woordvoerder.

De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en regelingen, waarmee de ruimtelijke inrichting van Nederland wordt geregeld. Onder de wet moet het makkelijker zijn voor burgers en bedrijven om een vergunning aan te vragen voor uiteenlopende zaken, van een dakkapel tot het onttrekken van grondwater. Dit kan namelijk binnen één digitaal systeem. Vlak voor de invoering uitten meerdere gemeenten en provincies nog zorgen over de achterliggende techniek. De provincie Overijssel tuigde uit voorzorg zelfs een EHBO-team op: Eerste Hulp Bij Omgevingswetproblemen.

Zo’n anderhalve maand na het ingaan van de wet lijkt het bij provincies rustig. In Gelderland, Limburg en Noord-Holland zijn er in de eerste weken na de invoering van de wet nog geen storingen of bijzonderheden geweest, aldus woordvoerders. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) krijgt eveneens nog geen signalen van problemen. “Technisch werkt het”, zegt ook een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, “afgezien van een paar incidenten die ook worden opgelost”. Meerdere provincies wijzen er wel op dat nog gewerkt moet worden aan het gebruiksvriendelijker maken van de systemen.

Provincies verwachten daarnaast dat het aantal aanvragen nog gaat toenemen, evenals “de complexiteit” ervan, aldus Zuid-Holland, Overijssel, Drenthe en Flevoland. Om echte conclusies te kunnen trekken moet “de cyclus van aanvraag en afhandeling” meerdere keren worden doorlopen, zegt een woordvoerder van die laatste provincie. Dat kan nog maanden duren. Overijssel wijst erop dat het aantal nieuwe aanvragen nog beperkt is. Dat lijkt te komen doordat net voor de invoering van de wet juist extra veel aanvragen zijn gedaan. Ook Limburg, Brabant en Friesland zeggen dit.

In april komt het ministerie naar verwachting met een analyse van de eerste drie maanden van de wet.