Paar duizend betogers bij mars tegen Gaza-oorlog in Amsterdam

Een paar duizend demonstranten betuigen in Amsterdam steun aan Gaza in een manifestatie tegen de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens de politie verloopt de mars, die op de Dam begon en naar het Museumplein leidt, in goede sfeer.

Een ANP-fotograaf ter plaatse zag eerder protestborden met teksten zoals ‘Care for Gaza’ (geef om Gaza), ‘Free Palestine’ (Vrij Palestina) en ‘Stop bombing hospitals’ (stop met het bombarderen van ziekenhuizen).

Meerdere organisaties nemen deel aan de stoet: de Palestijnse Gemeenschap Nederland, de Federatie Islamitische Organisaties, de Rotterdam Palestina Coalitie en Muslim Rights Watch. De organisaties voeren onder andere actie voor een staakt-het-vuren in Gaza en humanitaire hulp. Ook vragen zij aandacht voor de “vele gedode journalisten in Gaza en het lot van hun overgebleven collega’s”, meldden zij in een persbericht.