Politie schiet verdachte in arm na steekpartij in Doetinchem

Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag neergeschoten door de politie op de Papaverstraat in het Gelderse Doetinchem, meldt de politie zaterdagochtend. De man raakte gewond aan zijn arm.

De politie kwam rond 02.45 uur af op een melding van een steekpartij. Hierdoor raakte een andere man gewond. Volgens de politie moest er geweld gebruikt worden en worden geschoten om de situatie onder controle te krijgen. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Over de toestand van de twee kon een woordvoerder van de politie zaterdagochtend niets zeggen.

De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dit is standaard als de politie gericht op iemand schiet.