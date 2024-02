Bij een bijeenkomst in Den Haag zijn zaterdagavond rellen uitgebroken tussen twee groepen Eritreeërs. De Mobiele Eenheid is opgeroepen om de groepen uit elkaar te houden en de rust terug te doen keren. De politie meldt dat er met stenen is gegooid.

De bijeenkomst was bij zalencentrum Opera aan de Fruitweg in de wijk Groente- en Fruitmarkt. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Ook is nog niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.