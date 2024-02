Rust is teruggekeerd bij zalencentrum na rellen tussen Eritreeërs

De rust lijkt zaterdagavond te zijn teruggekeerd op de Fruitweg in Den Haag na rellen binnen de Eritrese gemeenschap. Bij een zalencentrum was een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het Eritrese regime. Relschoppers zijn volgens een ANP-verslaggever richting de Schilderswijk verdreven. De brandweer is nog bezig met het nablussen van onder meer in brand gestoken voertuigen.

De regeringsgezinde groep had een bijeenkomst in Opera Zalencentrum. Tegenstanders kwamen op de bijeenkomst af waarna er rellen uitbraken. Traangas werd ingezet om de relschoppers uit elkaar te drijven. Meerdere voertuigen, waaronder politieauto’s, werden in brand gestoken. Ook raakten meerdere agenten en ME’ers gewond en werden er onder meer stenen naar ze gegooid. Het is niet bekend hoeveel agenten gewond zijn geraakt. De Haagse burgemeester Jan van Zanen had een noodbevel voor de omgeving van het pand afgegeven.

Het zalencentrum is ook niet heel gebleven. Ramen van het pand werden ingeslagen en er brak brand uit in het pand. De ME moest het pand beschermen.

Het is niet de eerste keer dat er rellen zijn uitgebroken bij een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap. Zo was er vorig jaar mei een massale vechtpartij tussen voor- en tegenstanders van de Eritrese regering bij een partycentrum in Rijswijk. Toen werd de ME ook ingezet. Ook elders in Europa, waaronder in Zweden en Duitsland, zochten pro- en antiregeringsgezinde Eritreeërs de confrontatie op.

In Nederland wonen naar schatting zo’n 27.000 Eritreeërs. Het zijn vaak (jonge) mannen die de dictatuur zijn ontvlucht om de dienstplicht te ontlopen. Volgens Amnesty International worden vooral critici, journalisten en activisten in het buitenland door het regime in de gaten gehouden en lastiggevallen.