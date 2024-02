Rutte belooft Zelensky steun: nu en in de toekomst

Nederland blijft Oekraïne steunen, nu en in de toekomst. Die boodschap heeft demissionair premier Mark Rutte zaterdag overgebracht tijdens een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op de veiligheidsconferentie in München.

Die hulp zal ook doorgaan als er een nieuw kabinet is, benadrukte de minister-president. Hij zei tijdens een paneldiscussie “veilig te kunnen voorspellen” dat aan die miljardensteun onder een nieuwe Nederlandse regering niets zal veranderen.

Rutte verduidelijkte later tegen media dat hij zo stellig is omdat “een kabinet zonder de VVD niet te vormen is. Dat lijkt me heel lastig”. De VVD sprak de afgelopen weken met PVV, NSC en BBB over de vorming van een nieuw kabinet.

De grote winnaar van de verkiezingen, de PVV, is tegen militaire en financiële hulp aan Kyiv. Maar de PVV staat met dat standpunt in de Kamer vrijwel alleen. Deze week nam een ruime Kamermeerderheid nog een motie aan om Oekraïne langjarig te blijven steunen.

Intussen zit de oorlog in Oekraïne in een impasse. Oekraïne heeft meer munitie en luchtafweersystemen nodig, herhaalde president Zelensky in het overleg met Rutte. Daar zaten ook Kajsa Ollongren (Defensie) en Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) bij.

Een nieuw steunpakket van de Verenigde Staten voor Oekraïne ligt nog bij het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen gaan nog niet akkoord. Rutte zei op basis van gesprekken in München “voorzichtig optimistisch” te zijn dat de partijen er uit gaan komen.

“We moeten meer doen om ze (Oekraïne) te helpen”, verklaarde Rutte tijdens de paneldiscussie. Dat betekent volgens hem veel meer uitgeven aan de strijdkrachten en veel meer wapens en munitie gaan produceren. “Het is ook onze oorlog, het gaat om onze waarden.”

Hij zei verder dat er gestopt moet worden met “zeuren en klagen” over de waarschijnlijke Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. We moeten investeren in defensie omdat dat “in ons belang is” niet om wat Trump zegt, aldus Rutte. “We moeten werken met wie dan ook op de dansvloer staat.”

Trump schudde vorige maand de NAVO-bondgenoten hard wakker door te zeggen dat Rusland mag “doen wat het maar wil” met NAVO-landen die minder aan hun defensie uitgeven dan de afgesproken 2 procent van het bruto binnenlands product. Volgens de NAVO ondermijnde hij het bondgenootschap met die uitspraak.

Rutte is kandidaat om Jens Stoltenberg op te volgen als secretaris-generaal van de NAVO. Rutte wilde hier niet op ingaan. Er valt vermoedelijk nog dit voorjaar een besluit. Het feit dat Rutte goed met Trump kan opschieten zouden zijn kansen op de post vergroten.