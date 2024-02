Traangas ingezet bij rellen tussen Eritreeërs in Den Haag

De politie heeft traangas ingezet bij een confrontatie tussen twee groepen Eritreeërs in Den Haag. De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft daarvoor toestemming gegeven. Dat heeft een politiewoordvoerder zaterdag bevestigd na berichtgeving van Regio15. De rellen braken uit na een bijeenkomst in zalencentrum Opera aan de Fruitweg.

Het is nog niet bekend wat de aanleiding van de confrontatie is. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De politie meldde eerder al dat er met stenen is gegooid. Volgens Omroep West wordt er ook met onder meer fietsen, stokken en vuurwerk gegooid. Regio15 meldt dat er twee politievoertuigen in brand zijn gestoken.

Vervoersbedrijf HTM meldt dat tram 11 en bus 26 op last van de politie omrijden.