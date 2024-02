Supermarkten Plus en Coop waarschuwen dat er door een fout in het productieproces sesam kan zitten in het PLUS Partybrood Wit. Het staat niet op de ingrediëntenlijst op de verpakking. Sommige mensen zijn allergisch voor sesam.

De waarschuwing geldt voor het brood met streepjescode 8710624584825 en houdbaarheidsdatum 5-4-2024. Wie zo’n product heeft gekocht en het niet wil opeten, kan het terugbrengen naar de winkel en krijgt dan het aankoopbedrag terug.