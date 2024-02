In Vlissingen zijn zaterdagmiddag woningen in de Ribesstraat beschoten vanuit een rijdende auto. Volgens de politie zijn meerdere woningen geraakt en beschadigd.

De politie kreeg rond 16.35 uur meldingen binnen dat er zou zijn geschoten in de Ribesstraat. Getuigen wisten te melden dat er vanuit een auto was geschoten. Niemand raakte gewond. Een deel van de straat is afgezet voor sporenonderzoek.

De politie roept getuigen op zich te melden en vraagt buurtbewoners camerabeelden te delen.