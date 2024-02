Den Haag: inzet geweld relschoppers veel groter dan verwacht

De mate van geweld en de wijze van coördinatie van de relschoppers zaterdagavond in Den Haag was veel groter dan de gemeente vooraf had kunnen inschatten. Dit zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. Vlak bij zalencentrum Opera aan de Haagse Fruitweg, waar een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap bezig was, ontstonden rellen. Zes agenten raakten gewond.

Het zou gaan om een confrontatie tussen pro- en antiregeringsgezinde Eritreeërs. Eerder zei de gemeente al dat voorafgaand aan de bijeenkomst de nodige maatregelen waren genomen. “Het is bekend dat bijeenkomsten van de Eritrese gemeenschap tot onderlinge spanningen kunnen leiden”, zei Van Zanen zaterdagavond. Op basis daarvan was de beveiliging bij het zalencentrum opgeschroefd en stond extra politie klaar.

Den Haag laat zondag weten aangifte te doen tegen de relschoppers.