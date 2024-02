Dertien aanhoudingen rond rellen bij zalencentrum Den Haag

Dertien mensen zijn aangehouden na de rellen zaterdagavond bij een zalencentrum in Den Haag. Dit meldt de politie zondag begin van de middag. Zes agenten raakten gewond. Eerder sprak de politie nog van vier gewonde agenten. In zalencentrum Opera aan de Haagse Fruitweg was een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap.

De aangehouden verdachten zijn mannen in de leeftijd van 19 tot en met 36 jaar oud. Volgens een woordvoerder van de politie hebben zij voor zover bekend Nederlandse of Eritrese nationaliteiten. De confrontatie zaterdagavond ontstond tussen pro- en antiregeringsgezinde Eritreeërs, meldden de politie en de gemeente eerder al.

Twee agenten raakten gewond aan de hand, een andere agent liep letsel op aan haar gebit en een agent liep verwondingen op aan een knie. Een andere agent raakte gewond doordat die werd aangereden door een politieauto. Ook werd een agent onwel toen traangas werd ingezet.