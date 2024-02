In de nacht van zaterdag op zondag is rond 03.00 uur opnieuw een ontploffing geweest bij een woning aan de Jacques Dutilhweg in de Rotterdamse wijk Prinsenland. Een deur is beschadigd geraakt. De nacht daarvoor was er ook een explosie, waarop brand ontstond. Deze kon snel geblust worden.

Niemand raakte gewond door de ontploffingen.

De regionale omroep Rijnmond schrijft dat de woning zaterdag door de burgemeester werd gesloten en dat er een politiecamera voor de woning staat.