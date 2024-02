Ravage bij zalencentrum Den Haag na rellen grotendeels opgeruimd

De ravage die zaterdagavond ontstond nabij zalencentrum Opera aan de Haagse Fruitweg is grotendeels opgeruimd. Alleen de uitgebrande touringcar van vervoersmaatschappij HTM staat nog op straat, ziet een ANP-verslaggever.

Bij het zalencentrum wordt gebroken glas van ingegooide ruiten opgeveegd door een schoonmaker. Ook is nog veel brandschade te zien, aldus de verslaggever.

Zaterdagavond braken rellen uit rond een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in Den Haag. Daarbij raakten voor zover bekend vier agenten gewond. De politie heeft meerdere mensen aangehouden. Volgens de politie ging het om een confrontatie tussen pro- en antiregeringsgezinde Eritreeërs.

Bij de rellen werd met stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. De weg is inmiddels weer vrij van de stenen. Twee politievoertuigen werden in brand gestoken, die zijn opgeruimd. Al het andere puin, zoals verkeersborden die uit de grond zijn getrokken, is ook opgeruimd.