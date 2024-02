Zeker vier agenten gewond door rellen bij zalencentrum Den Haag

Bij rellen rond een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in Den Haag zaterdagavond zijn voor zover bekend vier agenten gewond geraakt. De politie zegt meerdere aanhoudingen te hebben verricht.

Twee agenten raakten gewond aan hun hand. Een andere agent liep letsel op aan haar gebit. Een agent raakte gewond doordat hij werd aangereden door een politieauto. “Vanuit het niets werden onze collega’s geconfronteerd met zeer heftig en ernstig geweld”, zegt algemeen commandant Mariëlle van Vulpen. “Het is zeer te betreuren dat collega’s gewond zijn geraakt en ook andere hulpverleners ernstig belaagd werden, dit is onacceptabel. Samen met het Openbaar Ministerie doen we uitgebreid onderzoek naar deze ongeregeldheden”.

Volgens de politie was er vermoedelijk sprake van een confrontatie tussen pro- en antiregeringsgezinde Eritreeërs. Bij de rellen rond zalencentrum Opera op de Fruitweg werd onder meer met stenen en vuurwerk naar agenten en de brandweer gegooid. Twee politievoertuigen werden in brand gestoken. Ook een touringcar vloog in brand en meerdere auto’s werden vernield door rondvliegende stenen.

Het zalencentrum werd eveneens zwaar beschadigd. Door de rook en warmte zijn bovendien meerdere bezoekers onwel geworden, meldt de politie.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen gaf een noodbevel af en de Mobiele Eenheid en traangas werden ingezet om de relschoppers uit elkaar te drijven. De burgemeester noemde het geweld dat tegen de politie is gebruikt zaterdagavond “afschuwelijk en onacceptabel”.