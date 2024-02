1,5 jaar cel voor Waddinxvener om bezit gewelddadige kinderporno

De rechtbank in Rotterdam heeft de 54-jarige Sylvain in ’t V. uit Waddinxveen veroordeeld tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, voor het bezit van een grote hoeveelheid beelden met daarop gewelddadig kindermisbruik. Volgens het OM, dat 2,5 jaar cel had geëist, zijn de slachtoffers zeer jonge jongens, die soms op amper twee jaar oud zijn geschat.

Op 16 maart 2023 werd de man op Schiphol gearresteerd op het moment dat hij het vliegtuig naar Thailand wilde nemen. De rechtbank acht bewezen dat hij tussen september 2017 en de dag van zijn arrestatie via het darkweb kinderporno heeft bekeken en gedownload. De politie vond het materiaal op meerdere digitale opslagmedia. Op één schijf, verstopt in een potje crème in de woning van de man, stonden volgens de aanklager bijna 38.000 afbeeldingen.

De verdachte versleutelde het materiaal met “een niet erg gangbare, maar wel efficiënte beveiligingstool”, aldus het OM. Bij de doorzoeking van de woning van de man vond de politie ook wachtwoorden, waardoor zij alsnog toegang tot de bestanden kreeg. “De verdachte heeft bijgedragen aan het in stand houden van een zieke markt op het darkweb waar kinderpornoafbeeldingen worden gedeeld alsof het voetbalplaatjes zijn”, aldus de officier van justitie in de onderbouwing van de strafeis.

De verdachte kwam in het vizier van de politie in een onderzoek naar een aantal internationaal opererende mannen die zich zouden bezighouden met het maken en delen van kinderporno via het darkweb. Tegen In ’t V. loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen in Thailand.