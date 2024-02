AD: publicatieverbod opnames Peter R. de Vries muilkorf-poging

De advocaat van het AD noemt het publicatieverbod van de rechter over geluidsopnames die zijn gemaakt door wijlen Peter R. de Vries “een poging de Nederlandse pers te muilkorven”. Dat zei hij maandag tijdens het openbare gedeelte van het hoger beroep in deze kwestie. De zaak wordt verder achter gesloten deuren behandeld. Het is nog niet duidelijk wanneer het gerechtshof in Amsterdam uitspraak doet.

De zoon van Peter R. de Vries, Royce de Vries, en de Orde van Advocaten hadden een kort geding aangespannen tegen de krant om een verhaal tegen te houden. Het concept van dit verhaal was voor wederhoor voorgelegd. De publicatie zou volgens De Vries zijn veiligheid in gevaar brengen. Zijn advocaat benadrukte maandag dat persvrijheid “een groot goed” is, “maar het is niet absoluut”.

De rechtbank gaf De Vries vorige maand in een uitzonderlijke en verstrekkende uitspraak gelijk. Volgens de rechtbank wegen zijn belangen zwaarder dan het belang van de persvrijheid. De krant ging in hoger beroep.

Het AD publiceerde begin vorige maand een artikel naar aanleiding van opnames die het via bronnen zou hebben gekregen. Op die opnames zou te horen zijn dat de toenmalige collega, oud-advocaat en BNNVARA-presentator Khalid Kasem, erkent een ambtenaar te hebben omgekocht. Vader en zoon De Vries hadden op dat moment samen met Kasem een kantoor voor advocatuur en juridisch advies.