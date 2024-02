Bruins Slot wil Israëlische kolonisten zelf sancties opleggen

Nederland gaat kijken of het eigen, nationale sancties kan ontwikkelen tegen Israëlische kolonisten die geweld plegen tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Dat heeft demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot gezegd na overleg met haar EU-collega’s in Brussel.

Op de vergadering probeerden de EU-landen tot een gemeenschappelijke aanpak te komen, maar dat is niet gelukt. De meeste landen zijn wel voor, maar voor sancties is unanimiteit nodig onder alle 27 EU-landen. “Ik ga door met druk uitoefenen”, beloofde buitenlandchef Josep Borrell, die de vergadering leidde.

Tot die tijd wil Nederland vast vooruit op dit punt. “Voor Nederland is het ontzettend belangrijk dat we de Palestijnse Autoriteit steunen, zodat ook de Westelijke Jordaanoever nog enigszins stabiel blijft”, zegt Bruins Slot over de situatie. Nu er oorlog is in Gaza, lopen ook de spanningen op in het andere Palestijnse leefgebied op de Westelijke Jordaanoever. Daar jagen “extremistische kolonisten de Palestijnen zonder enige reden van hun land”, zei Bruins Slot.

Volgens haar is de tijd rijp voor nationale sancties. “Je ziet dat de Verenigde Staten inmiddels maatregelen hebben genomen. Het Verenigd Koninkrijk heeft dat ook gedaan, evenals Frankrijk. Dat maakt dat als de EU nu geen stappen zet, we onderzoeken hoe we het zelf kunnen doen”.

Eén van de sanctiemogelijkheden zou een inreisverbod voor Nederland zijn. Het effect daarvan is beperkt als andere landen binnen het Schengengebied niet ook dergelijke sancties opleggen. Maar Bruins Slot denkt dat dit niet lang gaat duren. “Mijn verwachting is dat in de komende periode meerdere EU-landen dergelijke maatregelen gaan opleggen”. Daardoor zal het voor extremistische kolonisten alsnog heel moeilijk worden om naar Europa te komen, ook zonder EU-besluit.