Den Haag evalueert aanpak rellen rond Eritrese bijeenkomst

De gemeente Den Haag bekijkt de komende tijd hoe ze verrast kon worden door de omvang van de ongeregeldheden bij een Eritrese bijeenkomst zaterdag. “We maken altijd een inschatting, en op basis daarvan neem je maatregelen. Achteraf was de mate van georganiseerdheid en de grootsheid dusdanig dat we meer maatregelen hadden moeten nemen. De mate van agressie was niet van tevoren ingeschat. Dat gaan we grondig evalueren. Maar dat betekent niet dat we het hele beleid op de schop gooien”, laat een gemeentewoordvoerder weten.

De politie en de gemeente hadden zich wel degelijk voorbereid, benadrukt de gemeente. De Mobiele Eenheid stond klaar om ingezet te worden, net als agenten met politiehonden. “We hebben hier echt te maken met georganiseerde ongeregeldheden. Het is niet een clubje dat zomaar even in de trein stapt, het was niet van ‘pak maar een stoeptegel en ga wat doen’. Ze zijn georganiseerd aan het rellen. Het was groter dan vooraf geanticipeerd.”

Bij de evaluatie wil de gemeente ook kijken of er maatregelen nodig zijn bij risicovolle bijeenkomsten die er misschien nog aankomen. Daar is nu nog geen zicht op.

Enkele honderden aanhangers van het bewind in Eritrea vierden zaterdagavond een nieuwjaarsfeest in zalencentrum Opera in Den Haag. Tegenstanders van het regime kwamen daarop af om de confrontatie aan te gaan. Ze bekogelden agenten met stenen en vuurwerk, trokken verkeersborden uit de stoep en belaagden journalisten. Twee politievoertuigen en een toerbus gingen in vlammen op, en het vuur beschadigde ook het zalencentrum. Meerdere bezoekers van het feest werden onwel door de rook en de warmte.

De politie Den Haag kon nog niet zeggen of er een intern onderzoek naar de inzet van de politie komt. “We zijn nog bezig met het onderzoek naar de rellen”, aldus een woordvoerster. De eenheid verwees daarbij ook naar de gemeente.