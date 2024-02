Halsema roept XR op om af te zien van tweede blokkade A10

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema doet een dringend beroep op Extinction Rebellion (XR) om af te zien van een geplande blokkade van de A10 aanstaande zaterdag. Dat schrijft ze maandag in een brief aan de klimaatactiegroep. Volgens de burgemeester kleven er “zeer grote veiligheidsrisico’s” aan de demonstratie. XR meldt dat “alles doorgaat zoals gepland”.

Zaterdag wil de actiegroep een deel van de A10, naast het oude hoofdkantoor van ING, blokkeren, om zo te protesteren tegen het financieringsbeleid van de bank. Op 30 december deed XR dat ook al. De betoging was niet toegestaan, en er werden bijna vierhonderd actievoerders aangehouden. Ook de tweede blokkade is verboden, zo liet Halsema al eerder weten.

De driehoek (burgemeester, politie en OM) bieden de actievoerders, net als bij de vorige blokkade, een alternatieve locatie aan om te demonstreren: op het grasveld aan de voet van het voormalig ING-gebouw, naast de Amstelveenseweg. De vorige keer maakte XR daar geen gebruik van, en ook deze keer lijkt dat niet te gaan gebeuren.

“Geen sprake van! We zitten in een klimaatnoodtoestand en ondertussen gaat ING gewoon door met fossiele financiering. Dat gaat alle perken te buiten en moet stoppen. Omdat tot nu toe niets heeft geholpen is een volgende stap nodig”, zo reageert de klimaatactiegroep op de brief van de burgemeester. “Tenzij ING aankondigt te stoppen met de financiering van – en dienstverlening aan – de fossiele industrie, blokkeren we op 24 februari vanaf 12.00 uur de A10.”

Volgens de driehoek levert de actie “een concrete vrees op voor wanordelijkheden”, omdat het beoogde deel van de A10 een drukke zesbaansweg is waar 100 kilometer per uur wordt gereden, “maar ook vanwege onvoldoende garanties voor een ongehinderde doorgang van nood- en hulpdiensten en de bereikbaarheid van het nabijgelegen ziekenhuis Amsterdam UMC, locatie VUmc.”