Marine vaart uit om deel te nemen aan grootste NAVO-oefening

Twee schepen van de marine vertrekken maandag richting het noorden van Noorwegen om daar deel te nemen aan de oefening Nordic Response. Dat is een onderdeel van Steadfast Defender, de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog.

Het gaat om het logistieke ondersteuningsschip Zr. Ms. Karel Doorman en het amfibische transportschip Zr. Ms. Johan de Witt. Beide schepen zijn pas weer kort terug op zee na een onderhoudsperiode. De Doorman was lang uit de vaart omdat de transformatoren van de elektromotoren moesten worden vervangen.

Ongeveer 750 Nederlandse militairen doen mee aan Nordic Response. Mariniers zullen onder meer amfibische landingen op de Noorse kust oefenen. Een deel van de Nederlandse mariniers is al in het land voor hun jaarlijkse wintertraining. Ook Britse mariniers en militairen van het Duitse Seebataillon doen mee. Zij werken al langer nauw samen met het Korps Mariniers.

Het oefenen van de verdediging van het hoge noorden van Noorwegen, Zweden en Finland is het belangrijkste doel van Nordic Response. De Zweden, die nog geen lid zijn van de NAVO maar dat binnenkort hopen te worden, doen mee met zo’n 5000 militairen.

In totaal doen 20.000 militairen uit veertien landen mee, aldus Defensie. Nordic Defender is onderdeel van Steadfast Defender, dat van februari tot mei doorloopt. In totaal nemen hieraan 90.000 militairen deel. Het moet Rusland laten zien dat de NAVO zijn troepen op grote schaal snel kan ontplooien als een lidstaat wordt aangevallen.