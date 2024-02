Onduidelijk wanneer COA moet voldoen aan uitspraak over Ter Apel

Het is onduidelijk per wanneer het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet voldoen aan de rechtelijke uitspraak dat het maximumaantal asielzoekers in het opvangcentrum in Ter Apel niet meer mag worden overschreden. Het COA sprak de afgelopen weken van dinsdag 20 februari. Een woordvoerder van de gemeente Westerwolde zegt nu dat de uitspraak geldt vanaf woensdag.

De uitspraak was op dinsdag 23 januari. De rechter gaf het COA vier weken de tijd. Op dinsdag 20 februari is het vier weken geleden dat de uitspraak is gedaan, maar de woordvoerder van Westerwolde zegt dat de tijd pas ingaat als het COA een brief met daarin de uitspraak heeft ontvangen. Dit was op woensdag 24 januari, zegt zij. Dat betekent dat het COA zich pas een dag later moet houden aan de uitspraak van de rechter. Een woordvoerder van het COA zegt in een reactie uit te zijn gegaan van dinsdag.

De rechtbank kon maandagmiddag ook geen uitsluitsel geven. Volgens de woordvoerder zijn partijen zelf verantwoordelijk voor het opeisen van de dwangsom. Verder laat hij weten dat “in zijn algemeenheid het zo is dat een dag na de betekening de periode van vier weken ingaat”. De betekening is de uitreiking van het vonnis aan de gedaagde partij.

Maandagochtend liet het COA weten dat er op dat moment ruim 2200 mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het maximumaantal is 2000. Iedere dag dat dit aantal wordt overschreden, gaat een dwangsom gelden van 15.000 euro.