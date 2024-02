Opluchting in raad Vaals dat grote wielertoertochten blijven

Raadsleden in Vaals zijn opgelucht dat het “hoofdpijnvoorstel” over het weren van de grote wielertoertochten door het college van B en W van tafel is. De raad verwierp maandagavond het raadsvoorstel om grote wielertochten met duizenden deelnemers te weren uit de gemeente.

Voor PvdA-raadslid Kirsten Pakbiers-Renericken is het een raadsel hoe dit voorstel vanuit B en W tot stand is gekomen. “Volgens ons heeft het college het amendement dat we hebben aangenomen verkeerd ge├»nterpreteerd. Als B en W duidelijker had aangegeven dat ze die grote toertochten helemaal niet wilden weren, dan hadden we deze commotie niet gehad.”

Fractievoorzitter Alain Hamakers van de lokale lijst Nuj Lies Vroemen, was het met zijn PvdA-collega eens. “Warrig is nog een understatement. Dit hadden we kunnen voorkomen. Ik begrijp nog altijd niet hoe het gemeentebestuur tot dit voorstel is gekomen. Het was al duidelijk dat de hele raad de Amstel Gold Race toertocht heel graag wil.”

Een meerderheid in de raad gaf het college een waarschuwing met een motie van treurnis, uit teleurstelling over de gang van zaken.