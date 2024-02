Opnieuw explosie bij zelfde huis in Capelle aan den IJssel

Bij een woning aan de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. Eerder deze maand was er ook al een ontploffing bij hetzelfde huis, meldt de politie.

Het explosief ging af rond 03.00 uur. Er ontstond brand in de woning, maar die kon snel geblust worden waardoor de schade beperkt is gebleven. Er vielen geen gewonden.

Volgens lokale media werd de woning al enige tijd in de gaten gehouden door beveiligingscamera’s. De politie laat weten dat het om camera’s van de gemeente gaat. “Als er extra cameratoezicht nodig is, dan gaan we dat plaatsen”, aldus een woordvoerster.