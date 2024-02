Tbs en celstraf voor verkrachting van vrouw van 70

Een 39-jarige man is maandag veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij verkrachtte in Zwolle een vrouw van 70 en poogde haar te doden, oordeelde de rechtbank in Zwolle.

De vrouw wordt in de ochtend van 2 april 2023 onderkoeld in het struikgewas gevonden. In het ziekenhuis bleek dat ze met geweld seksueel was misbruikt. Bij haar vondst droeg ze een spijkerbroek, maar haar onderbroek ontbrak. Op basis van bewakingscamera’s in de buurt werd de 39-jarige Dave S. herkend. Op de zolder van zijn woning werd de onderbroek van het slachtoffer gevonden.

“Hij heeft haar verkracht, van haar spullen beroofd en bijna voor dood in de bosjes achtergelaten”, zei de rechter.

Op de beelden van de bewakingscamera is te zien dat de man met zijn hand in zijn broek zat. Op dat moment bekeek hij kinderporno op zijn telefoon. De rechtbank stelt dat hij daarna op zoek ging naar een manier om zichzelf te bevredigen. Daarna viel hij een volstrekt willekeurig persoon aan. De verdachte had de volle opzet tot haar dood, stelt de rechtbank. Zelf zei Dave dat hij nieuwsgierig was naar hoe het zou zijn om iemands bewustzijn te ontnemen. “Hij heeft haar op beestachtige wijze van achteren aangevallen”, aldus de rechter.

Dave S. heeft het seksueel misbruik altijd ontkend. Volgens de rechtbank is echter zijn sperma op het slachtoffer aangetroffen. Ook is hij veroordeeld voor het bezit en het vervaardigen van kinderporno.

De man is eerder veroordeeld voor zedenfeiten. Daarnaast kreeg hij in juli 2014 1,5 jaar cel opgelegd voor het dumpen van het lichaam van een 27-jarige vrouw in de gracht in Zwolle. De vrouw overleed in zijn appartement aan een overdosis drugs.