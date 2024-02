Vaak problemen bij aanvragen hulpmiddelen door verpleegkundigen

Ruim twee derde van de verpleegkundigen en verzorgenden ervaart minstens elke maand wel problemen bij het bestellen van hulpmiddelen, zoals blaaskatheters, verbandmiddelen en naalden. Zelfs bij spoedbestellingen wacht ruim de helft van deze zorgverleners gemiddeld meer dan twaalf uur op een product. Dat zegt de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN op basis van een peiling waaraan bijna 5000 leden deelnamen.

“Het is niet alleen heel onwenselijk voor patiënten en cliënten, het levert ook morele stress op bij zorgprofessionals. Het is daarom noodzakelijk dat er meteen maatregelen worden genomen, zoals een landelijke spoedlijn en een centraal meldpunt”, zegt V&VN-bestuurder Jaap Kappert.

De meeste problemen ontstaan door moeizaam contact met de leverancier. Ook is er vaak onduidelijkheid over welke leverancier afspraken heeft met de zorgverzekeraar van de patiënt of cliënt in kwestie. Sommige spullen zijn soms ook gewoon niet leverbaar en ook wordt er weleens wat anders bezorgd dan is besteld. Ook kan een benodigde handtekening weleens lastig te krijgen zijn.

“We hebben vaak te maken met mensen die heel kwetsbaar zijn of zelfs in de laatste fase van hun leven. Zij kunnen niet wachten op een bepaald hulpmiddel”, zegt Kappert over een deel van de gedupeerde patiënten. “Hoe langer het duurt, hoe meer ze lijden.” Hij stelt daarom voor om een box met hulpmiddelen speciaal voor cliënten en patiënten in de laatste fase van hun leven overal en eenvoudig beschikbaar te maken. Deze wordt nu door enkele zorgverzekeraars vergoed, aldus V&VN.