Wielertoertochten blijven welkom in Vaals, beslist gemeenteraad

Deelnemers aan grote wielertoertochten blijven welkom in de Zuid-Limburgse gemeente Vaals. De gemeenteraad verwierp het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om grootschalige wielertoertochten door het Limburgse heuvelland met duizenden deelnemers te weren uit de gemeente.

Het college wilde een forse beperking van deze evenementen invoeren omdat ze voor de nodige overlast zorgen en de rust verstoren in de stiltegebieden van Vaals. Daarnaast vervuilen de deelnemers de omgeving. Ook gedraagt een deel van de fietsers zich asociaal, aldus het college.

Het besluit, genomen in de bomvolle raadszaal, is goed nieuws voor de organisatoren van onder meer de toerrit van de Amstel Gold Race. De jaarlijkse toertocht op de dag voor de wielerklassieker voor profrenners kan hierdoor een aantal bekende beklimmingen in Vaals blijven aandoen.