Een 18-jarige jongen uit Amsterdam is dinsdag opgepakt in het onderzoek naar een reeks gewelddadigheden vorig jaar in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. Het ging onder meer om meerdere explosies. Ook werden een woning en een bedrijfspand beschoten.

Eerder hield de politie in het onderzoek tien mensen aan. De politie zegt niet uit te sluiten dat nog meer mensen worden opgepakt.