2200 asielzoekers in opvang Ter Apel, deadline dichtbij

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven dinsdag zo’n 2200 asielzoekers. Dit zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Om middernacht van woensdag op donderdag verloopt een deadline en mag het COA het maximumaantal asielzoekers in de asielopvang niet meer overschrijden. Hiertoe verplicht een uitspraak van de rechter.

Voor elke dag dat het maximumaantal van 2000 asielzoekers wordt overschreden, wordt aan het COA een dwangsom van 15.000 euro opgelegd. De gemeente Westerwolde, die de rechtszaak had aangespannen, mag deze innen. Dit kan oplopen tot een bedrag van maximaal 1,5 miljoen euro.

Het COA verwacht woensdag in de loop van de middag te weten of de deadline gehaald wordt. De afgelopen dagen verbleven in het opvangcentrum telkens zo’n 2200 mensen.

Eerder zei het COA al “alles op alles” te zetten om aan de uitspraak van de rechter te voldoen. Desondanks is het onzeker gebleven of het ging lukken. Een oproep van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) eerder in februari voor nieuwe opvangplekken leverde niets op.