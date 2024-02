Celstraf van 12 jaar voor poging baby te doden

Een 32-jarige vader uit het Overijsselse Ommen is dinsdag veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een poging tot doodslag op zijn baby. Hij is ook veroordeeld voor het seksueel misbruiken van het kind.

Hersenletsel, gebroken ribben en later forse bloedingen werden het meisje van vier maanden oud uit het Overijsselse Ommen bijna fataal. Het kind werd op 12 februari 2022 opgenomen in het ziekenhuis waar het artsen opviel dat het kind gebroken ribben had die het op meerdere momenten had opgelopen. De 32-jarige vader Rik S. bracht volgens de rechtbank het letsel toe.

De rechtbank noemt het letsel van het kind extreem ernstig. “Of en hoe ze verder kan leven, is niet duidelijk”, zei de rechter. De moeder van het kind kreeg een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, om nalatigheid. Verdachte Sanne ten H. had eerder de hulpdiensten in moeten schakelen.

Na de opname in het ziekenhuis in februari 2022 werd Veilig Thuis ingeschakeld. Toch loopt het kind opnieuw blauwe plekken op. Als dat toezicht in mei dat jaar eindigt, loopt het vlak erna bijna fataal af voor het meisje. De moeder schakelt op 30 mei de hulpdiensten in omdat de luier van het meisje vol bloed zit. Als de baby wordt binnengebracht, schrikt de verpleegkundige van de staat van het kind, zei de voorzitter. Dan ook blijkt dat een voorwerp of een lichaamsdeel met kracht haar lichaam heeft gepenetreerd.

Die verwondingen zijn toegebracht. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders dan vader of moeder dit heeft gedaan, meent de rechtbank. De verwondingen op 30 mei ontstonden nadat de vader met haar alleen was. “U bent schuldig aan het toebrengen van dit letsel”, zei de rechter tegen S. De rechter spreekt van ernstige feiten “waarbij het gaat om een heel kleine van u afhankelijke baby”.

Beide ouders hadden geen verklaring voor de verwondingen. Tegen de vader was ook twaalf jaar cel geëist.