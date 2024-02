Een halve eeuw na zijn dood volop aandacht voor Wim Sonneveld

Op 8 maart 1974 publiceerde De Telegraaf een paginagroot interview met de geliefde entertainer Wim Sonneveld. De zanger van onder meer Het Dorp lag na een hartaanval in een Amsterdams ziekenhuis, maar leek aan de beterende hand. Een paar uur later was Nederland in shock: de artiest was, diezelfde ochtend, plots overleden, 56 jaar oud. Binnenkort, een halve eeuw later, wordt hij opnieuw geëerd.

Opnieuw, want in 2017, een eeuw na zijn geboorte, waren er al tal van speciale programma’s en uitgaven. Nu is het wel iets bescheidener, maar het Metropole Orkest pakt vanaf 11 maart in Rotterdam uit met de concertreeks Wim Sonneveld – Tour de Chant. De uitvoeringen omvatten liedjes die Sonneveld zong en vaak onsterfelijk maakte. Waylon, Richard Groenendijk en Thomas Oliemans doen mee.

Een programma van alleen liedjes was een wens van Sonneveld, maar het kwam er tijdens zijn leven niet van. “Als kind playbackte ik de liedjes van Sonneveld. Dat ik nu met een van de beste orkesten ter wereld zijn nummers ten gehore mag brengen, is bijna onwerkelijk”, zegt Groenendijk.

Er zal ook vergeten werk te horen zijn, vertelt samensteller Frank Jochemsen. “Zoals De ballade van alleman, dat Wim eind jaren zestig een aantal keren zong in een van zijn onemanshows en dat op de nominatie heeft gestaan om de B-kant te worden van de single met Het Dorp.” Er is een orkestband met alleen de muziek van Harry Bannink teruggevonden, maar geen opname waarop Sonneveld dit nummer zingt. De tekst van Michel van der Plas lag in het archief van de cabaretier.

Sonneveld werd op 11 maart ’74, te midden van nauwelijks te beheersen belangstelling, begraven op Begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam. Ook hier is op 10 maart een eerbetoon. Ken Besuijen, twintig jaar na de dood van Sonneveld geboren, maar een groot bewonderaar, brengt er zijn werk. Dat bestaat uit bekende en minder bekende liedjes, maar ook uit legendarische conferences als De kroketten en De stalmeester en het spraakmakende ’typetje’ Frater Venantius. “Bij Venantius breid ik de tekst wat uit met andere mopjes uit het katholieke leven.”

Via Rudolphi Producties gaat toeren met de voorstelling Het Wim Sonneveld-Complex. Hierin wordt zogenaamd gestreden om de beste vertolking van de ster. De officiële première is op 8 maart in Amsterdam. In de podcast Sporen van Sonneveld van AvroTros, in maart online, wordt onderzocht hoe Sonnevelds werk nog leeft. Freek de Jonge, Joost Prinsen, Alex Klaassen en Karin Bloemen werken mee.