Haagse rellen Eritreeërs in Opsporing Verzocht

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de rellen met Eritreeërs rond een zalencentrum in Den Haag, afgelopen zaterdagavond. In de aankondiging maakt de politie ook bekend dat er die avond niet acht, maar twaalf agenten gewond raakten. “Het kan dat collega’s pas later opmerken dat ze ergens last van hebben, bijvoorbeeld door adrenaline”, duidt een woordvoerster.

In zalencentrum Opera aan de Fruitweg was een feest van regeringsgezinde Eritreeërs gaande. Tegenstanders van dictator Isaias Afewerki kwamen daarop af en zochten de confrontatie. De politie en de ME hielden de groepen uit elkaar. Relschoppers gooiden onder meer met stenen en vuurwerk naar brandweerlieden en agenten, een aantal had slagvoorwerpen bij zich. De politie zette traangas in.

Een touringcar van Arriva is “volledig uitgebrand”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. De chauffeur was “behoorlijk geschrokken” en is die avond opgevangen door hulpdiensten. De woordvoerder wil in verband met het lopende politieonderzoek niet meer delen over de gebeurtenis en opgelopen schade.

Ook gingen die avond twee politievoertuigen in vlammen op. Meerdere ramen van het zalencentrum gingen kapot, een gedeelte van de buitengevel raakte beschadigd en binnen brak brand uit.

Tot nu toe hield de politie dertien mensen aan. Ze worden allen verdacht van openlijke geweldpleging en het bezit van wapens, waaronder slag- en steekwapens. Later op de dinsdagmiddag verwacht het Openbaar Ministerie een update te kunnen geven over de verdachten, of zij langer vast blijven zitten en wanneer ze worden voorgeleid.

De politie hoopt via Opsporing Verzocht in contact te komen met getuigen van de rellen en beeldmateriaal van de ongeregeldheden te ontvangen.