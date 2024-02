KLM vliegt vanaf 1 april weer naar de Israëlische stad Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij staakte die vluchten na de aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober en het uitbreken van de oorlog in de Gazastrook.

Tot en met 19 mei maken alle vluchten naar Tel Aviv een tussenstop op de luchthaven van Larnaca in Cyprus, meldde KLM bij de bekendmaking van de zomerdienstregeling. Ook zegt de maatschappij de veiligheidssituatie in Israël “nauwlettend in de gaten te houden”.