Meer koekjes teruggeroepen om metaaldeeltjes

Ook supermarktketens Dirk en Poiesz roepen koekjes terug omdat er metaaldeeltjes in kunnen zitten. De waarschuwingen geldt bij Dirk voor de Lunetta-spritsen en voor paaskoekjes. Bij Poiesz gaat het alleen om de paaskoekjes. Albert Heijn had maandag al gewaarschuwd voor deeltjes metaal in die koekjes.

De koekjes zijn gemaakt door fabrikant Merba uit het Brabantse Oosterhout. Die meldt dinsdag, net als vorige week, dat de metaalflinters te klein zijn om door detectoren op de productielijnen te worden ontdekt. “De gevonden metaaldeeltjes hebben verschillende afmetingen, zijn voornamelijk dun en lang, wat een mogelijk risico vormt voor de menselijke gezondheid bij consumptie”, aldus het bedrijf.

Albert Heijn, Jumbo, Dirk, PLUS, SPAR, Boni, Coop, Hoogvliet, Vomar en DekaMarkt haalden vorige week chocoladekoekjes uit de schappen om de metaaldeeltjes. Ook de HEMA waarschuwt voor metaaldeeltjes in zijn chocolatechipcookies.

De koekjes zijn ook geleverd aan het buitenland. In België halen de ketens Delhaize, Colruyt, Aldi en OKay chocoladekoekjes uit de schappen vanwege metaaldeeltjes, meldt de voedselwaakhond FAVV.

Het is niet bekend hoe die flinters in de koekjes terecht zijn gekomen.