Nog twee jaar extra ruimte voor ongediplomeerden in kinderopvang

Kinderopvangorganisaties krijgen langer de ruimte om op iedere werknemer ook een medewerker in te zetten die nog in opleiding is. Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) wil een regeling die dat mogelijk maakt verlengen tot medio 2026.

Normaal gesproken mag in de kinderopvang maximaal een op de drie medewerkers op een groep nog geen diploma hebben. De branche kampt evenwel met zulke grote tekorten en hoge werkdruk, dat toenmalig staatssecretaris Dennis Wiersma eind 2021 besloot tot deze coulanceregeling.

De regeling was oorspronkelijk ingesteld voor een halfjaar, maar de tekorten zijn zo hardnekkig dat die al eens met twee jaar is verlengd. Met een voorstel dat nu in consultatie is gegaan, wil de minister er dus nog twee jaar aan vastplakken. Uit onderzoek zijn “geen signalen” gekomen dat de kwaliteit van de kinderopvang eronder lijdt.