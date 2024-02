Politie hield dag voor rellen Eritreeërs al man aan

De politie hield op vrijdag al een man aan die in een onlinevideo opriep tot geweld rond de bijeenkomst van Eritreeërs in Den Haag op zaterdag. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. Rond het zalencentrum was zaterdag een feest met Eritreeërs die voor de regering in het Afrikaanse land zijn. Toen een anti-regeringsgroep daarop afkwam, ontstonden er rellen.

De politie startte een onderzoek naar de video waarin meerdere mensen te zien zijn op donderdag, twee dagen voor de uiteindelijke rellen. De 28-jarige man uit Rotterdam werd op vrijdag aangehouden voor opruiing tot geweldpleging en maandag voorgeleid. Toen is besloten dat hij nog zeker veertien dagen vast blijft zitten. De politie sluit niet uit door de video nog meer mensen aan te houden.

Volgens het OM was de beveiliging rondom de bijeenkomst al verhoogd en gaf de video “geen nieuwe informatie over het dreigingsbeeld”. Burgemeester Jan van Zanen zei zondag dat de mate van coördinatie van de relschoppers veel groter was dan de gemeente vooraf had ingeschat. Politie en Mobiele Eenheid stonden paraat en gedacht werd dat er genoeg beveiliging bij zalencentrum Opera was.

Vier van de dertien andere verdachten die zaterdagavond werden aangehouden, zijn dinsdag voorgeleid. Het gaat om mannen tussen de 19 en 36 jaar uit Rosmalen, Maastricht, Amsterdam en De Goorn (gemeente Koggenland). Zij worden allen verdacht van openlijke geweldpleging en blijven ook nog zeker veertien dagen vastzitten. Woensdag worden nog zeven verdachten voorgeleid, een andere voorgeleiding volgt later. Een verdachte mag de zaak in vrijheid afwachten.

Het OM meldt nu dat vijftien agenten gewond zijn geraakt zaterdagavond.