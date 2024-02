Verdachte fatale schietpartij Amsterdam: het was zelfverdediging

De 28-jarige man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in het centrum van Amsterdam op 19 november, zegt dat hij heeft geschoten uit zelfverdediging. Ook verklaart hij dat hij de trekker heeft overgehaald voordat hij zich realiseerde wat er gebeurde. Het slachtoffer dreigde hem neer te steken dan wel te schieten, aldus de verdachte.

Dit bleek dinsdag tijdens de eerste openbare rechtszitting in de strafzaak tegen de verdachte, Mohamed H. uit Middelburg, bij de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie is een geheel andere mening toegedaan, op basis van het tot dusver verrichte onderzoek: de schietpartij was het rechtstreeks gevolg van een escalerende ruzie over tonnen aan drugsgeld en H. zou ter plaatse opdracht hebben gekregen het 33-jarige slachtoffer neer te schieten.

Het geweld voltrok zich in een coffeeshop aan de Kloveniersburgwal, nabij de Nieuwmarkt. Het slachtoffer werd met één kogel door het hoofd geschoten en bezweek later aan zijn verwondingen in een ziekenhuis. Twee verdachten gingen ervandoor in een auto.

H. meldde zich een dag later bij de politie. Volgens zijn advocaat heeft hij direct bekend dat hij de schutter is geweest en wil hij “maximaal inzicht geven in zijn handelen”. Op de zitting herhaalde H. zijn excuses aan de nabestaanden van het slachtoffer. “Uit de grond van mijn hart”, aldus H. “Het was geen opzet.”

De tweede verdachte is kort na de schietpartij aangehouden in Duitsland. Hij is inmiddels overgeleverd aan Nederland en heeft een eerste verklaring afgelegd. Justitie wil beide mannen samen op de volgende zitting hebben. Die staat gepland op 14 mei.

Volgens het OM was de medeverdachte “op grote schaal bezig met drugs en geld”. Dit zou zijn gebleken uit onderzoek naar de inhoud van zijn telefoon. H. zou al eerder met hem hebben samengewerkt. Justitie meent dat het conflict waar de schietpartij uit voortkwam nog steeds voortduurt.

De rechtbank bepaalde dat H. voorlopig vast blijft zitten.