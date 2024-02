Afzetting bij ambassade Israël opgeheven, bewaking gaat door

De straat voor de ambassade van Israël in Den Haag is niet langer afgezet. De afsluiting is opgeheven, maar “de bewaking wordt onverminderd doorgezet”, laat de Haagse burgemeester Jan van Zanen woensdag weten. Hij doet verder geen mededelingen over de “zichtbare en onzichtbare” veiligheidsmaatregelen.

Het gebied rond de Israëlische ambassade werd ongeveer twee weken geleden afgezet. Rond het gebouw stonden zwarte schermen. Het verkeer werd over één weghelft geleid. Aanleiding was een dreiging “die uiterst serieus genomen moet worden”, liet Van Zanen toen weten. Ook werd een noodbevel ingesteld. De politie kon het pand van de ambassade controleren, mensen in de omgeving controleren of wegsturen, en ze de toegang tot het pand weigeren.

De burgemeester meldde niet om wat voor dreiging het ging en wie daar achter zouden zitten. Israël voert sinds oktober zware aanvallen uit op de Palestijnse Gazastrook, waar de organisatie Hamas aan de macht is. Die voerde begin oktober dodelijke aanslagen uit in Israël.

De ambassade van Israël is gevestigd aan de Johan de Wittlaan in Den Haag, niet ver van het Catshuis en het voormalige Joegoslavië-Tribunaal. Een paar dagen na de afzetting werd een verdacht pakket gevonden bij de residentie van de Israëlische ambassadeur aan de Alexander Gogelweg, niet ver van de ambassade. Het bleek loos alarm.

Bij de ambassade van Israël in de Zweedse hoofdstad Stockholm werd eind januari een handgranaat gevonden. Die zou over een hek zijn gegooid.