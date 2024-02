Biddinghuizen vangt woensdag 240 extra asielzoekers op

De tijdelijke opvanglocatie in Biddinghuizen vangt woensdag 240 extra asielzoekers uit Ter Apel op. De eerste 120 zijn dinsdag al aangekomen, meldt een woordvoerder van de gemeente Dronten. Woensdagochtend vertrekken nog eens 120 asielzoekers vanuit Ter Apel.

In de tijdelijke opvanglocatie op het evenemententerrein van Walibi Holland mag het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in totaal 1450 asielzoekers opvangen, zegt de woordvoerder. Tot dinsdag verbleven er 1040 asielzoekers in Biddinghuizen. Woensdag komt dat aantal op 1280 en donderdag wordt dit aantal aangevuld tot 1400. Waarom geen gebruik wordt gemaakt van het maximumaantal van 1450, kan de woordvoerder niet zeggen. “Er is ruimte in Biddinghuizen. Of die gebruikt gaat worden, is aan het COA.”

Vanaf 00.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag mag het COA niet meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben. De afgelopen dagen schommelde het aantal telkens rond de 2200 asielzoekers. Voor de deadline ontlast Biddinghuizen het aanmeldcentrum door 240 asielzoekers tijdelijk op te vangen. Na de deadline vangt Biddinghuizen in totaal maximaal 360 asielzoekers op.

De opvang in Biddinghuizen is tijdelijk. Op 7 april moet het evenemententerrein leeg opgeleverd worden aan Walibi, meldt de woordvoerder. Dan moeten alle 1400 asielzoekers weer zijn vertrokken.