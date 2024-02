Bussen met asielzoekers vertrokken van Ter Apel naar Biddinghuizen

De eerste bussen met asielzoekers zijn woensdagochtend rond 11.00 uur vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel vertrokken naar Biddinghuizen. Dat meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Biddinghuizen vangt vanaf woensdag 240 extra asielzoekers op om het aanmeldcentrum te ontlasten.

Vanaf middernacht mogen op last van een dwangsom van 15.000 euro per dag niet meer dan 2000 mensen in Ter Apel verblijven. De afgelopen dagen verbleven telkens zo’n 2200 mensen in het Groningse opvangcentrum.

De gemeente Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, ontving dinsdag de eerste 120 asielzoekers die tijdelijk worden opgevangen. Woensdag arriveren nog eens 120 mensen. Zij verblijven straks op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.