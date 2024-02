Hulpdiensten bezig met bergen lichaam op bouwtoren Lochem

Hulpdiensten zijn in Lochem volop bezig met het bergen van het lichaam van een van de twee dodelijke slachtoffers van het brugongeluk in de Gelderse gemeente. Het lichaam van het andere slachtoffer is al geborgen, heeft een ANP-verslaggever ter plaatse gehoord.

Bij het ongeval raakte een deel van de brug in aanbouw los en viel. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het lijkt erop dat een boog die door een kraan omhoog werd getakeld om onduidelijke redenen is losgeraakt. Twee mensen die daarnaast op een bouwtoren stonden van zo’n 50 meter hoog, kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen bevindt zich nog op die toren.