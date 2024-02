Mogelijk dode na aanvaring schip met boorplatform in Botlek

Na een aanvaring tussen een schip en een boorplatform in de Botlek in Rotterdam, is iemand te water geraakt. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond zoekt in de Werkhaven met sonar en duikteams, maar “de overlevingskans neemt snel af”, zegt een woordvoerder na anderhalf uur zoeken.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur.

In de haven wordt onderhoud gepleegd aan installaties voor de offshore-industrie, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Vanaf het boorplatform werd met een steiger gewerkt. Toen een werkschip ertegenaan voer, raakte iemand te water. “We proberen hem te vinden”, aldus de woordvoerder, “maar er is onderhand een goede kans dat we overgaan op een bergingsactie in plaats van een reddingsactie.”