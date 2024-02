Nablussen begonnen na grote brand in kringloopwinkel in Almere

In een kringloopwinkel en kledingopslag in Almere heeft een grote brand gewoed. De brand brak dinsdagavond rond 21.10 uur uit en de brandweer rukte met vele eenheden uit om het vuur aan de Vlotbrugweg te bestrijden. Rond 02.45 uur in de nacht van dinsdag op woensdag liet de veiligheidsregio weten dat het nablussen is begonnen en nog een aantal uur gaat duren.

Ooggetuigen zeiden tegen lokale media dat ze metershoge vlammen zagen en rookwolken waren tot in de verre omgeving zichtbaar. De veiligheidsregio verstuurde even na middernacht een NL-Alert. De rook trok richting woonwijk Buitenvaart en bedrijventerrein De Vaart. Mensen die last hadden van de rook werd geadviseerd deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Een paar uur later meldde de brandweer dat de brand “nog niet helemaal onder controle” was en ze drukdoende was om overslag naar een naastgelegen pand te voorkomen. Of dat ook gelukt is, is onduidelijk. Een deel van het bedrijventerrein rondom de Vlotbrugweg is niet bereikbaar. Verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Om rookontwikkeling door het nablussen blijft het advies aan omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Er zijn geen berichten over gewonden.