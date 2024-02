Nederland bouwt nieuwe vervuilingssatellieten

Nederland bouwt twee nieuwe satellieten die vanuit de ruimte de vervuiling van de aarde in de gaten moeten gaan houden. De missie heet Tango. De sondes, ongeveer zo groot als een rugzak, gaan achter elkaar rond de aarde draaien. In 2027 moeten ze worden gelanceerd.

De Tango-satellieten moeten inzoomen op plekken op aarde waar broeikasgassen worden uitgestoten, zoals fabrieken en energiecentrales. De sondes meten dan de emissie van methaan, koolstofdioxide en stikstofdioxide, zodat overheden weten of bedrijven zich aan de uitstootregels houden.

De Tango is de opvolger van de Tropomi. Dat Nederlandse meetinstrument zit in een Europese satelliet die in 2017 is gelanceerd. De Tropomi meet de uitstoot van onder meer methaan. Hij kan “zo’n 5 procent van de uitstootbronnen in beeld brengen. Met de opvolger Tango wordt dat zo’n 75 procent”, meldt de Nederlandse ruimtevaartorganisatie NSO.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft ingestemd met de Nederlandse missie. De Tango-satellieten worden ontwikkeld door het KNMI, onderzoeksinstituten SRON en TNO en het ruimtevaartbedrijf ISISPACE uit Delft.