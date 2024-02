Persoon die te water raakte in Botlek waarschijnlijk overleden

De persoon die na een aanvaring tussen een schip en een boorplatform in de Botlek in Rotterdam te water raakte, is hoogstwaarschijnlijk overleden, meldt de veiligheidsregio. “Je kunt het pas echt zeggen als je iemand hebt gevonden”, aldus een woordvoerder, “maar we gaan er wel van uit.”

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur. Aanvankelijk werd een reddingsactie opgetuigd, maar dat is inmiddels “helaas” een bergingsactie geworden, laat de veiligheidsregio weten. Dat wil volgens de politie Rotterdam zeggen dat andere specialisten gaan zoeken dan in het geval van een redding. De duikteams van de brandweer zijn gestopt met zoeken.

De kans dat iemand het langer dan een uur in het water uithoudt, is volgens de veiligheidsregio niet groot. Daarom is het volgens de woordvoerder “realistisch” om te denken dat de persoon is overleden. Over de identiteit van de persoon die te water raakte, is nog niets bekend.

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat ter plaatse om een onderzoek naar het ongeval op te starten.