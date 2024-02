Speciaal bijstandsteam USAR onderweg naar Lochem om brugongeval

Een reddingsgroep van USAR (Urban Search and Rescue) is onderweg naar Lochem om te kijken of ze de hulpdiensten kunnen helpen na het dodelijk ongeval door een losgeraakt brugdeel. Dat laat de organisatie weten op X. Door het losgeraakte brugdeel kwamen twee mensen om het leven en raakten twee mensen ernstig gewond.

USAR wordt ingezet als mensen ingesloten of bedolven zijn na een ramp of ongeval. Zo hielp het team ook met onderzoek naar het door een explosie getroffen pand aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Ook reisde het team vorig jaar af naar Marokko en Turkije voor de zoektocht naar slachtoffers van de aardbevingen daar.