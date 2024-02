Veel mensen getuige van brugongeluk, Slachtofferhulp aanwezig

Mensen die het dodelijke ongeluk met de nieuwe brug in Lochem hebben zien gebeuren, zijn opgevangen in de kantine van een naastgelegen bedrijf aan de Goorseweg. Daar zijn ook medewerkers van Slachtofferhulp aanwezig.

Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren, omdat was aangekondigd dat woensdag zou worden begonnen met het in elkaar zetten van de brug. Sommige mensen waren speciaal gekomen om naar de start van de werkzaamheden te kijken, hoort een ANP-verslaggever ter plaatse.

Bij het ongeval, waarbij een deel van de brug in aanbouw losraakte en viel, kwamen woensdag twee mensen om het leven. Twee anderen raakten ernstig gewond en zijn in Deventer opgenomen in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn zij wel buiten levensgevaar.