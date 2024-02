Adema laat Zuid-Afrikaans blauwtongvaccin opnieuw niet toe

Een Zuid-Afrikaans vaccin tegen het blauwtongvirus wordt opnieuw niet toegestaan in Nederland. Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft besloten “op dit moment” geen toestemming voor gebruik van het vaccin te geven, schrijft hij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het blauwtongvirus heeft naar schatting meer dan 37.500 schapen en 4000 runderen het leven gekost sinds eind 2019. Vaccins die in Nederland zijn toegestaan, werken niet tegen de variant van het virus die op dit moment rondgaat.

Over de werking en veiligheid van het Zuid-Afrikaanse vaccin bestonden al twijfels. In oktober besloot Adema daarom al het middel niet tijdelijk toe te laten. Later heeft de minister op basis van nieuwe informatie gevraagd om een herbeoordeling, maar die verandert zijn oordeel niet.

“Er blijven veiligheidsrisico’s aanwezig” omdat informatie ontbreekt, schrijft Adema. Uit onderzoek is bovendien niet gebleken dat het consistent werkt, staat in een rapport dat hij meestuurt.

Adema is in gesprek met tien vaccinproducenten en zei begin deze maand in een Kamerdebat dat één bedrijf daadwerkelijk een vaccin aan het ontwikkelen is. Nu schrijft de minister: “Er wordt hard gewerkt en tot nu toe loopt de ontwikkeling voorspoedig.” Hij hoopt dat het vaccin voor de zomer af is.