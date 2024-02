AI spoort 40 procent meer poliepen in darmen op

Dankzij Artificial Intelligence (AI) ofwel kunstmatige intelligentie kan er 40 procent meer aan poliepen in de darmen worden opgespoord, zo heeft het Radboudumc in Nijmegen vastgesteld. Poliepen kunnen een voorloper zijn van kanker.

Meer dan 100.000 mensen per jaar ondergaan een kijkonderzoek in de dikke darm, een endoscopie. Daarbij wordt een cameraatje ingebracht om te zien of er iets niet goed is. Als de poliepen, uitstulpingen van de darmwand, dan meteen worden verwijderd, wordt de kans op darmkanker flink minder.

Ze worden bij de gebruikelijke methode echter nog niet allemaal gezien. “Een arts kan poliepen missen, doordat die net te kort in beeld zijn of de aandacht op een andere plek gefocust is” zegt arts-onderzoeker Michiel Maas. “Maar een computer bekijkt iedere pixel in het beeld en is iedere milliseconde even alert. Dat geeft een enorme meerwaarde.” Er verschijnt een paars vierkantje in beeld als een plek er verdacht uitziet, zodat de arts weet dat hij of zij daar extra naar moet kijken.

Een en ander werd aangetoond in een studie bij bijna duizend patiënten, waaraan tien ziekenhuizen in verschillende landen meewerkten. Recent werd ook bekend dat er met een nieuwe test veel meer voorstadia van kanker in de ontlasting kunnen worden opgespoord. Dat was het resultaat van onderzoek onder leiding van het Antoni van Leeuwenhoek. De nieuwe test meet drie eiwitten in ontlasting die mensen opsturen voor het bevolkingsonderzoek. De huidige test meet slechts één eiwit.