Biden wil Rutte als nieuwe leider van NAVO

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat de Nederlandse premier Mark Rutte de nieuwe leider van de NAVO wordt. Biden schaart zich volgens een Amerikaanse functionaris volledig achter de kandidatuur van de Nederlander, bericht persbureau Reuters.

De Britse regering sprak donderdag ook al steun uit voor Rutte. Een Britse regeringswoordvoerder zei dat de Nederlander binnen het bondgenootschap “veel respect” geniet en de juiste achtergrond heeft.

Als Rutte steun krijgt van alle bondgenoten, zou hij Jens Stoltenberg opvolgen als secretaris-generaal van het militaire bondgenootschap. De 57-jarige Rutte is sinds 2010 premier en geldt daarmee als zeer ervaren. De NAVO telt momenteel 31 leden en die moeten het onderling eens worden over de opvolging. Rutte wordt gezien als de enige officiële kandidaat, al heeft ook premier Kaja Kallas van Estland duidelijk gemaakt belangstelling te hebben.

Eerder viel ook de naam van de premier van Denemarken, Mette Frederiksen. Zij maakte donderdag duidelijk geen interesse te hebben in de topfunctie.

De opvolger van Stoltenberg zou aantreden in een onrustige periode voor het bondgenootschap. Lidstaten geven momenteel steun aan Oekraïne dat is binnengevallen door Rusland. De kans bestaat ook dat Donald Trump na de verkiezingen in november weer mag aantreden als president van de Verenigde Staten. De Republikein staat kritisch tegenover de militaire samenwerking met de Europese bondgenoten.